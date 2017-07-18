«Отелло» из Белова расстрелял знакомых своей девушки

Молодой человек разозлился, когда увидел возлюбленную в чужой машине в компании двух незнакомцев.

23-летний житель посёлка Новый Городок, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил покататься на автомобиле. По дороге он приметил иномарку, в которой сидели двое мужчин с его девушкой. Незадолго до этого молодой человек поругался с возлюбленной и не смог сдержать чувств. Сначала он не справился с управлением и съехал в кювет, однако это не остудило пыл ревнивца. Он выбрался из машины и, подбежав к иномарке, стал уговаривать любимую выйти. Находившиеся в салоне мужчины вступились за девушку, в ответ беловчанин достал травматический пистолет и выстрелил в незнакомцев. Одного из мужчин он ранил в лицо, другого — в плечо.

После этого злоумышленник скрылся с места преступления и избавился от оружия. В скором времени его задержали полицейские. В отношении обвиняемого уже составлен административный протокол за езду в состоянии алкогольного опьянения, а также заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».