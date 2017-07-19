В Кузбассе спустя 10 лет осужден педофил-убийца

В 2007 году 44-летний мужчина изнасиловал двух 12-летних школьниц из Междуреченска. Одну из жертв он задушил.

Убитая девочка пропала 20 января. Обеспокоенный долгим отсутствием дочери отец отправился на ее поиски и нашел труп девочки в подвале. На теле ребенка криминалисты обнаружили следы удушения и сексуального насилия.

Тогда, несмотря на комплекс принятых мер, установить личность преступника не удалось. Подозреваемый был задержан лишь в 2016 году, им оказался местный житель. В ходе работы с ним следователи установили, что на момент совершения преступления мужчина неофициально подрабатывал в ЖКХ, при этом проживал в городе без регистрации. При проверке по дактилоскопическому учёту специалисты выявили совпадение с отпечатками пальцев, обнаруженных на месте преступления, и у подозреваемого незамедлительно взяли биологические образцы. Исследование подтвердило его причастность к преступлению.

В итоге задержанный дал признательные показания. Он пояснил, что заходил в подъезд, где жила девочка, чтобы погреться. Увидев школьницу, он решил её изнасиловать, а после отвел в подвал и задушил.

В ходе допроса мужчина признался в совершении еще одного преступления – изнасиловании другой 12-летней девочки. Преступник также завел ее в подвал и привязал потерпевшую скотчем. К счастью, жертве удалось сбежать, пока насильник ненадолго отлучился в магазин. Однако рассказу школьницы о случившемся никто не поверил – девочка воспитывалась в детдоме, была проблемным ребенком и часто рассказывала небылицы.

В настоящее время в отношении педофила вынесен обвинительный приговор. Ему предстоит провести 24 года в колонии строгого режима.