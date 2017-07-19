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Жительница Крапивинского выдала сама себе 285 кредитов

19 июля 2017 в 10:40

В мошенничестве подозревается работница одной из микрофинансовых организаций.

Женщина оформила на подставных лиц 285 договоров займа на общую сумму 5,7 млн руб. Среди «липовых» заемщиков были как реальные клиенты, так и выдуманные люди. Часть полученных незаконным путем средств (около 2,3 млн руб.) она внесла в кассу в счет погашения платежей, а оставшиеся деньги присвоила.

В результате действий мошенницы ее работодатель потерял около 3,5 млн руб. В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».


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