Мысковчанку обвиняют в спаивании сына-подростка

В отношении 34-летней жительницы Кузбасса возбуждено уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий». Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

О том, что женщина регулярно спаивала своего ребенка, полицейские выяснили в ходе выезда по сообщению о бытовой ссоре. В дом обвиняемой пришел ее бывший супруг и увидел, что его экс-жена распивает спиртные напитки вместе с их общим сыном. На этой почве между родителями произошел конфликт. Объяснения отца показались полицейским правдивыми – у юноши действительно были признаки алкогольного опьянения. Версию мужчины подтвердило и проведенное медицинское обследование подростка.

Выяснилось, что мать регулярно «угощала» 13-летнего сына спиртным. Женщине был назначен штраф в размере 4 тыс. руб., кроме того в отношении нее возбудили уголовное дело. В настоящее время семья взята на контроль.