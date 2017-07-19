Пенсионерку из Новокузнецка наградят за спасение тонущего мальчика

На прошлой неделе в Калтане 5-летний мальчик без ведома родителей ушел купаться. На Кондоме он плавал один и заплыл далеко. К счастью, когда мальчик начал тонуть, рядом оказалась 68-летняя пенсионерка Михайлова Пелагея Михайловна.

Женщина отдыхала на даче и пришла к реке с внуками. Заметив тонущего ребенка, она бросилась на помощь, вытащила его из воды, когда тот уже не дышал. Женщине удалось оказать помощь и очистить дыхательные пути от воды.

После этого пенсионерка передала мальчика медикам. 68-летнюю новокузнечанку ГУ МВД Кузбасса намерено наградить за такой отважный самоотверженный поступок. Сотрудники полиции лично поблагодарили ее за помощь мальчику на реке.

А в отношении матери пятилетнего ребенка, ушедшего в одиночку купаться, составлен административный протокол.