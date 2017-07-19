Подросток, пропавший в областной столице, найден мертвым

Сегодня в Кемерове на дороге между ст.Латыши и разрезом Кедровским найден труп, предположительно принадлежащий Евгению Кочергину, пропавшему в субботу вечером.

16-летний парнишка уехал кататься на велике около 22 часов субботнего вечера, и после этого родные уже не видели парня. Были организованы поиски, СК возбудил уголовное дело. Сегодня парень найден мертвым на технологической дороге.

Видимых следов насильственной смерти на теле парня нет. Сейчас устанавливается причина гибели подростка с помощью судмедэкспертизы. Также в скором времени проведут процедуру опознания.