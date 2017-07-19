Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› Подросток, пропавший в областной столице, найде...

Подросток, пропавший в областной столице, найден мертвым

19 июля 2017 в 14:38

Сегодня в Кемерове на дороге между ст.Латыши и разрезом Кедровским найден труп, предположительно принадлежащий Евгению Кочергину, пропавшему в субботу вечером.

16-летний парнишка уехал кататься на велике около 22 часов субботнего вечера, и после этого родные уже не видели парня. Были организованы поиски, СК возбудил уголовное дело. Сегодня парень найден мертвым на технологической дороге.

Видимых следов насильственной смерти на теле парня нет. Сейчас устанавливается причина гибели подростка с помощью судмедэкспертизы. Также в скором времени проведут процедуру опознания.


Читайте также

Content
В Прокопьевском районе столкнулись два самосвала: есть пострадавшие
Content c4de0e20f37cf813a28f8e0683a85de9
Четыре человека пострадали в аварии в Промышленновском районе
Content
Мысковчанку обвиняют в спаивании сына-подростка
Content pke8vq num8
Пенсионерку из Новокузнецка наградят за спасение тонущего мальчика

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?