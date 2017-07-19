Кемеровчанин убил подругу за причиненную во время секса боль

29-летний житель областной столицы до смерти избил партнершу за неприятное для него проявление страсти.

В марте 2017 года в одном из общежитий Кемерова компания распивала спиртные напитки. В какой-то момент обвиняемый решил уединиться с подругой. В порыве страсти женщина сделала партнеру больно, от чего тот пришел в ярость. Мужчина жестоко избил подругу, нанеся ей около 40 ударов по голове и телу. От побоев она скончалась.

Участники застолья попытались сделать разбушевавшемуся приятелю замечание, однако попытка привести его в чувства закончилась для одного из заступников двусторонним переломом челюсти.

Свою вину мужчина признал. В настоящее время уголовное дело по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» направлено в суд.