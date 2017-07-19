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Водитель автобуса в Кузбассе получил штраф за выпавшего из транспорта ребенка

19 июля 2017 в 15:52

В Междуреченске к правоохранителям обратилась 27-летняя местная жительница и рассказала, что из городского автобуса по вине водителя выпал ее 4-летний ребенок.

Выяснилось, что инцидент произошел на остановке общественного транспорта. Водитель заметил стоящих около дверей женщину с ребенком и понял, что они не намерены выходить из транспорта. Тогда он нажал на кнопку, однако тронулся еще до того, как двери закрылись.

Маленький пассажир покачнулся и выпал из салона. Он получил незначительные ушибы, а водитель за такое нарушение безопасности перевозки пассажиров оштрафован на 500 рублей.


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