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В Кемерове столкнулись 4 автомобиля: разыскивается виновник ДТП

20 июля 2017 в 11:08

Массовое ДТП произошло в 18:20 19 июля в районе дома №53А по пр. Ленина.

Предварительно установлено, что авария произошла по вине водителя LADA Priora. Двигаясь стороны проспекта Ленина в сторону улицы Мичурина, он неудачно выполнил маневр на повороте и  столкнулся с автомобилем Chevrolet Lacetti, а затем с KIA Rio. Последнюю машину откинуло на Nissan Sunny. От удара LADA перевернулась. По словам очевидцев, еще до приезда спецслужбы  из отечественного авто вылезли и скрылись в неизвестном направлении три человека. Также известно, что в аварии никто не пострадал.

В настоящее время правоохранители устанавливают детали произошедшего. Кроме того, разыскивается виновник ДТП – водитель LADA Priora. Стоит отметить, что за оставление места ДТП ему грозит грозит административный арест на 15 суток или лишение прав на срок от года до полутора лет. 

Фото: "Вконтакте" - "Регион-42"


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