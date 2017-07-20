В Кемерове столкнулись 4 автомобиля: разыскивается виновник ДТП

Массовое ДТП произошло в 18:20 19 июля в районе дома №53А по пр. Ленина.

Предварительно установлено, что авария произошла по вине водителя LADA Priora. Двигаясь стороны проспекта Ленина в сторону улицы Мичурина, он неудачно выполнил маневр на повороте и столкнулся с автомобилем Chevrolet Lacetti, а затем с KIA Rio. Последнюю машину откинуло на Nissan Sunny. От удара LADA перевернулась. По словам очевидцев, еще до приезда спецслужбы из отечественного авто вылезли и скрылись в неизвестном направлении три человека. Также известно, что в аварии никто не пострадал.

В настоящее время правоохранители устанавливают детали произошедшего. Кроме того, разыскивается виновник ДТП – водитель LADA Priora. Стоит отметить, что за оставление места ДТП ему грозит грозит административный арест на 15 суток или лишение прав на срок от года до полутора лет.

Фото: "Вконтакте" - "Регион-42"