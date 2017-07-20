В Кемеровской области увеличился размер прожиточного минимума

Согласно статистическим исследованиям, в расчёте на душу населения во 2 квартале 2017 года прожиточный минимум составил 9427 рублей, что на 408 рублей больше, чем в 1 квартале.

Для трудоспособного населения эта цифра остановилась на отметке 9 981 рубль. Пенсионерам предлагается прожить на 7594 рубля в месяц (здесь увеличение составило 313 рублей). Содержание ребенка кузбассовцам обойдется немного дороже - в 9857 рублей, таким образом, прожиточный минимум для данной категории вырос на 385 рублей.

По данным администрации Кемеровской области, причиной послужило увеличение стоимости минимальных наборов. Так, продуктовая корзина подорожала на 5,9%, набор непродовольственных товаров – на 2,8%, а услуги на 3,4%.

При этом, средний показатель прожиточного минимума для жителей Кузбасса по-прежнему остается ниже, чем в среднем по стране.