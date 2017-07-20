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Двое кузбассовцев угнали авто, чтобы произвести впечатление на девушку

20 июля 2017 в 16:38

Инцидент произошел в поселке Ясная Поляна. Двое молодых людей из Киселевска решили обаять новую знакомую, прокатив её на угнанной машине.

Перед этим мужчины устроили для девушки романтический вечер со спиртным. После застолья они забрались в чужой ВАЗ-2106, усадив в него даму, и поскольку завести машину не никак не получалось, стали по очереди толкать транспортное средство. Проехав таким образом несколько метров, кавалеры врезались в опору освещения.

Прибывшие по сигналу об угоне полицейские обнаружили авто недалеко от дома заявителя и успели задержать злоумышленников. За неправомерное завладение автомобилем без цели хищения неудачливым ухажёрам грозит 7 лет лишения свободы.


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