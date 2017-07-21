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В Кемерове начинаются отключения холодной воды

21 июля 2017 в 09:50

В конце июля и середине августа кемеровчане останутся без холодной воды. Отключения связаны с заменой запорной арматуры в узловых точках водопроводного сетевого хозяйства города.

Ремонтные работы проводятся в соответствии с пятилетним планом восстановления надежной эксплуатации системы водоснабжения, утвержденным еще в 2014 году. В соответствии с ним будет заменено 20 единиц запорной арматуры.

Так, первый этап отключений продлится с 20:00 28 июля до 8:00 30 июля и коснется жилых домов Заводского района (ул. Артиллерийская, Свободы, Проходной, Тухачевского, часть домов на пр.  Молодежный и в пер. Щегловский).

На втором этапе - 20:00 11 августа до 8:00 13 августа – холодное водоснабжение будет отключено или ограничено на 30-70% в жилых домах Центрального и Заводского района.

Перечень домов, которых коснется отключение, можно посмотреть здесь.


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