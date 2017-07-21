75-летняя автоледи из Кузбасса насмерть сбила пенсионерку

Смертельная авария произошла 20 июля в Юргинском районе.

Находившаяся за рулем Mitsubishi Lancer пенсионерка совершила наезд на 63-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали, однако от полученных в результате ДТП травм она скончалась. По предварительным данным, виновницей аварии признана погибшая - пенсионерка шла по обочине дороги и в какой-то момент внезапно вышла на проезжую часть.

Пенсионерке, находившейся за рулем иномарке, ответственность не грозит.