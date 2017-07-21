В Прокопьевске школьница угнала машину, чтобы покатать подруг

С заявлением об угоне обратилась 65-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что ночью из её гаража неизвестные похитили автомобиль «Ока». Чуть позже правоохранители обнаружили разбитую машину на одной из улиц Прокопьевска.

Выяснилось, что к преступлению причастна 13-летняя соседка потерпевшей. Девочка занимается картингом и решила таким образом блеснуть своими водительскими навыкамим перед подругами. Она пробралась на веранду соседского дома, украла ключи и поехала кататься со сверстницами. В районе посёлка Красная Горка неопытная угонщица не справилась с управлением и съехала в кювет, где машина перевернулась. После этого она и её пассажиры разбежались по домам.

Отвечать за несовершеннолетнюю правонарушительницу будет ее мать.