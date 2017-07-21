Кузбасский предприниматель в пьяной драке порезал обидчика

Инцидент произошел в ходе ссоры между отдыхающими на турбазе в деревне Силино.

Причиной конфликта между двумя нетрезвыми компаниями стали претензии по поводу шумного поведения. В какой-то момент потерпевший бросил в одного из противников металлическую урну. 49-летний бизнесмен не стерпел оскорбления и нанес обидчику несколько ножевых ранений. 38-летний новокузнечанин был доставлен в больницу, нападавшего задержали.

Известно, что задержанный уже имеет судимость за угрозу убийством. За новое преступление ему грозит до 10 лет лишения свободы.