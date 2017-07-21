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Кузбасский предприниматель в пьяной драке порезал обидчика

21 июля 2017 в 14:42

Инцидент произошел в ходе ссоры между отдыхающими на турбазе в деревне Силино.

Причиной конфликта между двумя нетрезвыми компаниями стали претензии по поводу шумного поведения. В какой-то момент потерпевший бросил в одного из противников металлическую урну. 49-летний бизнесмен не стерпел оскорбления и нанес обидчику несколько ножевых ранений. 38-летний новокузнечанин был доставлен в больницу, нападавшего задержали.

Известно, что задержанный уже имеет судимость за угрозу убийством. За новое преступление ему грозит до 10 лет лишения свободы.


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