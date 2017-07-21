Кемеровчане не могут выйти из подъездов из-за последствий дождя (видео)

Жители Заводского района поделились видео с последствиями ливневых дождей в Кемерове.

Аномально дождливая погода сохраняется в Кузбассе на протяжении всего июля, однако за последнюю неделю осадков выпало столько, что городские водостоки перестали справляться с водой.

Так, видео с последствиями проливного дождя поделились жители микрорайона Южный, областной столицы. Уровень воды на прилегающей к дому территории не только мешает передвигаться по двору, но даже не дает возможности выйти из подъезда.

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