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Кемеровчане не могут выйти из подъездов из-за последствий дождя (видео)

21 июля 2017 в 15:32

Жители Заводского района поделились видео с последствиями ливневых дождей в Кемерове.

Аномально дождливая погода сохраняется в Кузбассе на протяжении всего июля, однако за последнюю неделю осадков выпало столько, что городские водостоки перестали справляться с водой.

Так, видео с последствиями проливного дождя поделились жители микрорайона Южный, областной столицы. Уровень воды на прилегающей к дому территории не только мешает передвигаться по двору, но даже не дает возможности выйти из подъезда. 

Смотрите видео

 


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