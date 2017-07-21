Кемерово после ливня стоит в пробках

Сегодня в областной столице прошел ливень с грозой. Это стало одной из причин серьезных дорожных заторов. В целом пробки, согласно сервису «Яндекс.Пробки», оцениваются в 7 баллов.

Серьезные дорожные заторы, где автомобили движутся со скорость в среднем 10 км/ч, наблюдаются на проспекте Ленина (от Вокзала до Швейной фабрики), на Кузнецком проспекте (от перекрестка с Красноармейской до Сибиряков-гвардейцев) и на других участках.

В некоторых местах движение еще больше затруднено, скорость около 5 км/ч: на Кузнецком проспекте (от ул. Островского до ТЦ «Я»), на пр. Октябрьском (от Пионерского бульвара до Университетского моста), на Октябрьском в районе ТЦ «Лапландия».

Автомобилистам стоит обратить внимание на дорожные заторы и выбрать оптимальный маршрут.