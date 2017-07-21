Утром в аэропорту столицы Кузбасса два самолета не смогли совершить посадку из-за тумана

Сегодня два пассажирских авиалайнера, совершающих перелеты из Москвы в Кемерово, не смогли совершить посадку в аэропорту им. Леонова.

Самолет из столицы должен был прибыть на кемеровский аэровокзал в 5.40 (время кемеровское). Однако из-за тумана и, как следствие, плохой видимости, лайнер сел в аэропорту города Новосибирска. Рейс из Москвы со временем прибытия в Кемерово 10.15 также приземлился в Толмачево, обратный его вылет был задержан на 4 часа.

Кроме того, самолет из Сургута прибыл столицу Кузбасса с задержкой на 1 час.