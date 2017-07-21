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Торговый центр «Лапландия» залило водой после ливня

21 июля 2017 в 19:43

Сегодня после продолжительного проливного дождя затопило торговый центр «Лапландия». Однако центр не был закрыт и продолжил работу.

Вода бежит с крыши здания, и в разных местах на третьем этаже образуются лужи. Сотрудники расставили емкости для сбора воды.

Как рассказывают работники ТЦ, такое случается регулярно после проливных дождей или весной, когда тает снег. На снимках видно, что от периодического намокания на потолке облупилась штукатурка. 

Фото: Комсомольская правда


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Комментарии

  • # Алеша21 июля 2017, 20:53
    Про [url=https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiO18fowprVAhXoIJoKHaQMBqsQFgg8MAE&url=https%3A%2F%2Fwww.promstok.com%2Farticles%2Fochistnye-sooruzheniya%2Flivnevye-stoki%2F&usg=AFQjCNE2Mb1INaqG7nBgFwqQ-i1Uimmzfw&cad=rjt]ливненвые стоки[/url] сторители конечно же не слышали
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