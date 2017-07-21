В Кемеровской области увеличился размер средней заработной платы

За первые пять месяцев нынешнего года средняя заработная плата жителей региона увеличилась до 31540 рублей. В аналогичном периоде 2016-го на 8% меньше.

По информации пресс-службы обладминистрации, доходы за январь-май 2017-го в расчете на одного жителя области составила 20385 руб. Эта цифра оказалась также больше, чем в прошлом году, - на 3,8%.

Кроме того, кузбассовцы стали больше денег размещать на банковских вкладах. Сумма увеличилась за год на 7,1%.