Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› Новокузнечанин угнал ПАЗ ради развлечения

Новокузнечанин угнал ПАЗ ради развлечения

21 июля 2017 в 20:28

В Новокузнецке в отношении 19-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело за угон транспортного средства. Будучи в состоянии опьянения, он заметил автобус ПАЗ, припаркованный во дворе, с ключами в салоне, и решил прокатиться на нем.

Так как новокузнечанин был нетрезв, он неуверенно вел транспорт, нарушал ПДД, чем и привлек внимание сотрудников ГАИ. Инспекторы потребовали водителя остановить транспорт, однако тот решил сбежать, бросив ПАЗ в лесу.

Молодой человек был задержан позже у себя в доме. Ранее он уже несколько раз угонял автомобили, но был при этом трезв. Сейчас с него взята подписка о невыезде. Ему грозит до пяти лет заключения.


Читайте также

Content jstjz t8 wi
Кемерово после ливня стоит в пробках
Content 1481796670 samolet v tumane
Утром в аэропорту столицы Кузбасса два самолета не смогли совершить посадку из-за тумана
Content inx600x400 2
Торговый центр «Лапландия» залило водой после ливня
Content 1420228463 140322115443
В Кемеровской области увеличился размер средней заработной платы

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?