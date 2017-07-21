Новокузнечанин угнал ПАЗ ради развлечения

В Новокузнецке в отношении 19-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело за угон транспортного средства. Будучи в состоянии опьянения, он заметил автобус ПАЗ, припаркованный во дворе, с ключами в салоне, и решил прокатиться на нем.

Так как новокузнечанин был нетрезв, он неуверенно вел транспорт, нарушал ПДД, чем и привлек внимание сотрудников ГАИ. Инспекторы потребовали водителя остановить транспорт, однако тот решил сбежать, бросив ПАЗ в лесу.

Молодой человек был задержан позже у себя в доме. Ранее он уже несколько раз угонял автомобили, но был при этом трезв. Сейчас с него взята подписка о невыезде. Ему грозит до пяти лет заключения.