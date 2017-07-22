Кемеровчане стали чаще отправляться за границу на отдых

По информации пресс-службы кемеровской таможни, из столицы Кузбасса в теплые края за первое полугодие вылетело больше людей, чем из Новокузнецка. Всего с двух аэропортов Кузбасса было совершено 340 перелетов в жаркие страны – Турцию, Вьетнам, Таиланд. Из них 93 – из аэропорта Спиченково, а остальные – с аэропорта им. Леонова.

В целом в первом полугодии нынешнего года больше кузбассовцев прошли таможенный контроль – 78169 человек. Эта цифра больше прошлогодней на 81%.