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Кемеровчане стали чаще отправляться за границу на отдых

22 июля 2017 в 09:00

По информации пресс-службы кемеровской таможни, из столицы Кузбасса в теплые края за первое полугодие вылетело больше людей, чем из Новокузнецка. Всего с двух аэропортов Кузбасса было совершено 340 перелетов в жаркие страны – Турцию, Вьетнам, Таиланд. Из них 93 – из аэропорта Спиченково, а остальные – с аэропорта им. Леонова.

В целом в первом полугодии нынешнего года больше кузбассовцев прошли таможенный контроль – 78169 человек. Эта цифра больше прошлогодней на 81%.


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