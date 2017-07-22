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В серьезной аварии на Тухачевского в Кемерове травмированы пять человек

22 июля 2017 в 16:15

Вчера вечером в региональной столице на ул.Тухачевского произошла авария, в которой минивэн опрокинулся на бок. В ГИБДД сообщили подробности этого ДТП.

Предварительно было установлено, что спровоцировала аварию автомобилистка за рулем Volkswagen Polo, выезжающая со второстепенной дороги. Она не уступила дорогу автомобилю Toyota Town Ace, который двигался по ул. Тухачевского. ОТ столкновения минивэн Toyota опрокинулся на бок.

В аварии получили травмы пять человек: предполагаемая виновница аварии и четверо из Тойоты (водитель и три пассажира).

Все обстоятельства ДТП уточняются.

Фото: Вконтакте


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