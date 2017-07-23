В Кузбассе в лобовом столкновении автомобилей травмированы ребенок и два взрослых

Вчера вечером на трассе «Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк» случилось ДТП с участием ВАЗа и иномарки Mercedes. Как было установлено предварительно, автомобилист за рулем ВАЗ-21093 вел автомобиль на большой скорости и потерял управление. В результате он вылетел на встречку и столкнулся с Mercedes-Benz 420.

В результате аварии получили травмы водитель отечественного авто и два пассажира иномарки, в том числе восьмилетняя девочка.

Все обстоятельства ДТП выясняются.