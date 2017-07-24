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Беловчанина осудили за обещание «договориться» с судом

24 июля 2017 в 12:05

Мужчина пообещал знакомой смягчить приговор суда за вознаграждение в 150 тысяч рублей.

Потерпевшая обвинялась по статье 228.1 УК РФ (Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Кузбассовец через посредника связался с обвиняемой и пообещал «уладить проблему» за денежное вознаграждение. После передачи денег 57-летний мошенник в течение нескольких месяцев убеждал знакомую, что находится в стадии переговоров с судьей.

В настоящее время злоумышленник приговорен к году исправительных работ по статье «Мошенничество». Помимо того, 5% от заработной платы осужденного будет поступать в доход государства.


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