Беловчанина осудили за обещание «договориться» с судом

Мужчина пообещал знакомой смягчить приговор суда за вознаграждение в 150 тысяч рублей.

Потерпевшая обвинялась по статье 228.1 УК РФ (Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Кузбассовец через посредника связался с обвиняемой и пообещал «уладить проблему» за денежное вознаграждение. После передачи денег 57-летний мошенник в течение нескольких месяцев убеждал знакомую, что находится в стадии переговоров с судьей.

В настоящее время злоумышленник приговорен к году исправительных работ по статье «Мошенничество». Помимо того, 5% от заработной платы осужденного будет поступать в доход государства.