Новокузнечанин вымогал у потенциальных невест деньги в обмен на обещание жениться

Ранее мужчина уже был осужден за кражу автомобиля. Тогда он познакомился с женщиной и похитил у нее транспортное средство. Выяснилось, что он причастен еще к четырем аналогичным преступлениям.

Так, притворяясь холостяком, он через интернет знакомился с женщинами и говорил, что находится в местах лишения свободы. Влюбленным в него дамам он предлагал руку и сердце, не забыв рассказать, что имеет возможность освободится досрочно – для этого ему требовалась определенная сумма денег. Примечательно, что потерпевшие переводили деньги на счет супруги мошенника (новокузнечанин состоит в официальном браке и имеет троих детей). Стоит отметить, что после получения денег мошенник не прекращал общаться с «невестами», в некоторых случаях он даже знакомился с их родителями. В свою очередь девушки помогали «освободившемуся» кавалеру деньгами, а некоторые отдавали свои автомобили. Так, одна из потерпевших согласилась подписать доверенность для того, чтобы обвиняемый мог ездить на ее машине, однако подписанный документ оказался договором купли-продажи.

Мошенник не признал своей вины даже на очных ставках. Он до последнего пытался убедить потерпевших в своей любви и чистоте намерений. В настоящее время ему грозит до 10 лет лишения свободы.