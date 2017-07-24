В Осинниках автоледи сбила пенсионерку и скрылась с места ДТП

Как рассказала 57-летняя пострадавшая, в момент ДТП она шла по обочине вдоль проезжей части. Внезапно она почувствовала удар по левой руке и упала.

Сначала сбивший женщину автомобиль притормозил, однако затем скрылся в неизвестном направлении. Добраться до больницы пенсионерке помогли очевидцы, ехавшие следом.

Задержать виновницу аварии удалось благодаря описаниям пострадавшей, ею оказалась 24-летняя девушка. В настоящее время автоледи лишена права управления транспортным средством на 1 год, административное расследование по факту ДТП продолжается.