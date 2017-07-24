Суд вынес приговор виновнику резонансного ДТП с пятью погибшими

Водителя КамАза приговорили к 4 годам лишения свободы.

Как ранее писали корреспонденты «С тобой», смертельное массовое ДТП произошло в марте этого года на улице Пригородной. Водитель автомобиля КамАЗ, поворачивая налево, не уступил дорогу движущейся по главной дороге легковушке. В результате ВАЗ-2112 въехал в колесо грузовика. В аварии погибли 35-летний водитель легкового автомобиля и его пассажиры: 29-летний мужчина, 24-летняя женщина и двое детей — девочки в возрасте пяти месяцев и четырёх лет. 9-летняя девочка получила тяжкий вред здоровью.

24 июля Заводский районный суд Кемерова признал 46-летнего водителя КамАЗа виновным и приговорил к четырём годам лишения свободы в колонии-поселении. Также он на три года лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.