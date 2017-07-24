В Киселевске в пруду найден труп женщины

В Киселевске в районе Вахрушевской автобазы найдено тело 35-летней местной жительницы. Оно пролежало в пруду около двух суток.

Сейчас погибшую уже опознали родственники. Следователи выясняют, как погибла женщина – был это суицид, несчастный случай или все-таки убийство. Последняя версия наименее вероятна, т.к. на теле нет видимых следов насильственной смерти.

Следователи изучают все детали, чтобы наиболее точно установить обстоятельства происшествия.