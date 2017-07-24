В Кемерове из-за нарушений Роспотребнадзор на две недели закрыл частные ясли

В областной столице сотрудники Управления Роспотребнадзора провели внеплановую проверку в ясли-центре «Умачка». Были выявлены нарушения, в связи с чем центр был закрыт на 15 дней.

В частности, в яслях не было обеспечено должное хранение продуктов питания, отсутствовали документы на них, у персонала не было медицинских книжек. Некоторые воспитанники были приняты без справок от врача-педиатра.

Такая обстановка поспособствовала заболеванию кишечной инфекцией группы детей.

Центр был закрыт на 15 суток. Индивидуальный предприниматель уже устранил все нарушения, сейчас ясли-центр «Умачка» работает в штатном режиме.