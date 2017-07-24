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Бывший замглавы Прокопьевска осужден за получение взятки

24 июля 2017 в 21:34

В Прокопьевске сегодня состоялось судебное заседание по делу экс-заместителя мэра по строительству и жилищным вопросом. Бывший чиновник, по версии следствия, получил крупную взятку.

Два года назад госслужащий предложил обратившимся к нему гражданам помочь в решении вопроса о переводе жилых площадей в нежилые. Чиновник обещал за вознаграждение ускорить процесс. С каждого из двух местных жителей он потребовал по 300 000 рублей.

Позже он решил взять с них еще 300 и 400 тыс. рублей. Деньги он требовал якобы для того, чтобы помочь городу в организации празднования Дня шахтера.

Чиновник получил наличные в сентябре 2015-го в своем кабинете. В суде он продолжал настаивать на версии, что деньги – для Дня шахтера, а не взятка, однако суд посчитал вину экс-госслужащего доказанной. Он получил штраф 2,2 млн рублей. Кроме того, теперь 5 лет он не сможет занимать должности, связанные с государственной службой.


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