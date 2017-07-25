Очередное ЧП на кузбасской шахте: судьба одного горняка неизвестна

В ночь на 25 июля на шахте «Анжерская-Южная» произошел выброс газа и угля. Сигнал о происшествии поступил в оперативную службу МЧС в 23:40.

Стоит отметить, что первоначальной версией произошедшего в шахте стал взрыв метана. В настоящее время работа шахты приостановлена. На месте работают два отделения горноспасателей, оперативные группы областного главка МЧС и кемеровского пожарно-спасательного гарнизона.

Как сообщили в ведомстве, длина участка, на котором произошел выброс, составляет 180 метров, горноспасатели прошли уже 165 метров. В осмотре горных выработок от МЧС задействовано 43 сотрудника.

После выброса породы и газа 78 шахтёров самостоятельно вышли на поверхность. Судьба 79-го горняка остаётся неизвестной – мужчина до сих пор находится под завалами, его продолжают разыскивать спасатели.

Следственное управление СК РФ по Кемеровской начало доследственную проверку. Следователи опрашивают выбравшихся из забоя горняков, также им предстоит изучить соответствующую документацию шахты. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.