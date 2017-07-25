Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› Очередное ЧП на кузбасской шахте: судьба одного...

Очередное ЧП на кузбасской шахте: судьба одного горняка неизвестна

25 июля 2017 в 09:29

В ночь на 25 июля на шахте «Анжерская-Южная» произошел выброс газа и угля. Сигнал о происшествии поступил в оперативную службу МЧС в 23:40.

Стоит отметить, что первоначальной версией произошедшего в шахте стал взрыв метана. В настоящее время работа шахты приостановлена. На месте работают два отделения горноспасателей, оперативные группы областного главка МЧС и кемеровского пожарно-спасательного гарнизона.

Как сообщили в ведомстве, длина участка, на котором произошел выброс, составляет 180 метров, горноспасатели прошли уже 165 метров. В осмотре горных выработок от МЧС задействовано 43 сотрудника.

После выброса породы и газа 78 шахтёров самостоятельно вышли на поверхность. Судьба 79-го горняка остаётся неизвестной – мужчина до сих пор находится под завалами, его продолжают разыскивать спасатели.

Следственное управление СК РФ по Кемеровской начало доследственную проверку. Следователи опрашивают выбравшихся из забоя горняков, также им предстоит изучить соответствующую документацию шахты. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.


Читайте также

Content utoplennik
В Киселевске в пруду найден труп женщины
Content 001
В торговом центре Новокузнецка изъято больше тысячи контрафактных дисков
Content dsc0194
В Кемерове из-за нарушений Роспотребнадзор на две недели закрыл частные ясли
Content a9451003a46bbd1d4e0ef2630bf66c1a
Бывший замглавы Прокопьевска осужден за получение взятки

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?