В Прокопьевске двое мужчин ограбили ломбард ради дозы

Установить личность преступников удалось благодаря камерам видеонаблюдения. Ими оказались местные жители 28 и 30 лет.

Неизвестные попросили продавца показать кольцо стоимостью 8 тысяч рублей. Некоторое время они рассматривали ювелирное изделие, а затем убежали с ним в неизвестном направлении. Благодаря тревожной кнопке и записям с камеры злоумышленников удалось задержать уже через несколько часов. За это время преступники успели доехать на такси до Киселеска и там сдать кольцо в пункт приема. На врученные средства мужчины планировали купить наркотики.

Известно, что задержанные ранее были объявлены в розыск за кражу велосипеда. Кроме того, они уже имели судимость за кражу и мошенничество.