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В Междуреченске сотрудники ГИБДД спасли на реке тонувшего мальчика

25 июля 2017 в 16:49

Случай произошел в конце прошлого месяца на Томи в Междуреченске. Там с сыновьями семи и восьми лет отдыхал местный житель. Мужчина со старшим сыном отошел к своей машине, и через некоторое время заметил, что младшего, который оставался возле воды, держат на руках двое мужчин. Несмотря на то, что отец отсутствовал недолго, мальчишка чуть не утонул.

Двое мужчин оказались неподалеку и вовремя помогли тонущему ребенку. Кроме того оказали первую помощь, а когда отец хотел увезти Кирилл Баранов с отцом              мальчика в больницу, уговорили не садиться за руль в возбужденном      Павел Генералов                           спасенного мальчика                     состоянии и успокоиться.

Житель Междуреченска позже узнал, что спасители его сына – полицейские, а также их имена – Павел Генералов и Кирилл Баранов. Сейчас решается вопрос о поощрении старших лейтенантов. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области


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