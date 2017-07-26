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В Кузбассе трое спасателей погибли, вызволяя из погреба пенсионера

26 июля 2017 в 09:43

Трагедия случилась 25 июля в селе Листвянка Тяжинского района. В одном погребе погибли сразу четверо мужчин: 75-летний пенсионер и трое спасателей 29, 52 и 57 лет.

Сотрудники МЧС выехали на место, чтобы поднять из погреба тело пожилого человека - ранее 75-летний мужчина затопил погреб, затем спустился под землю и насмерть отравился газами. После того, как они перестали выходить на связь, за ними прибыл второй отряд, который извлёк тела всех погибших из погреба. Предварительно известно, что ещё один сотрудник МЧС из первого отряда выжил и был доставлен в больницу с отравлением.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства случившегося.


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