Ты туда не ходи – ты сюда ходи: составлена «гоп-карта» Новокузнецка

В социальных сетях появилась «гоп-карта» южной столицы Кузбасса. По мнению создателя, карта будет полезна как новокузнечанам, так и гостям города.

На ней наглядно отображена активность гопников на территории Новокузнецка, при этом районы города проранжированы согласно частоте их появления, начиная с уровня «спокойный», заканчивая показателем «круглосуточно». При этом самым опасным районом а карте обозначен Запсиб, а вот по центру можно гулять без опаски.

Автор карты Богдан Логунов пояснил, что составлял «гоп-план» на основе анализа информации СМИ за последние пять лет. Кроме того, автор взял во внимание рассказы знакомых и местных жителей.

Стоит отметить, что в данном случае под определением «гопник» подразумеваются агрессивно настроенные представители молодежи, ведущие асоциальный образ жизни, злоупотребляющие алкоголем и не гнушающиеся мелкими преступлениями и хулиганством.