Найдено тело погибшего в шахте «Анжерская-Южная» горняка

В ходе многочасовой поисково-спасательной операции сотрудниками МЧС найдено и поднято на поверхность тело 32-летнего машиниста подземной установки, пропавшего после аварии на одной из кузбасских шахт. В ближайшее время пройдет процедура опознания.

Как ранее писали корреспонденты «С тобой», 24 июля около 23:40 в шахте «Анжерская-Южная» произошел выброс угля и газа. 78 горняков самостоятельно вышли на поверхность. Поиски оставшегося шахтера велись сутки. Всего от МЧС России для ликвидации последствий аварии было задействовано 56 человек и 10 единиц техники, в поисках горняка пройдено 180 метров.

В ближайшее время тело мужчины отправят на судебную медицинскую экспертизу для установления причины и давности смерти. Напомним, что по факту произошедшего уже заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении горных работ). Расследование продолжается.