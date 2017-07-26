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В Кузбассе за ночь сгорело пять автомобилей

26 июля 2017 в 12:31

В четырех случаях причиной возгорания был поджог.

Исключением стал пожар в беловском садовом обществе «Мичуринец-3». Здесь в 2:22 загорелся частный дом и автомобиль Chery Tiggo. Предварительной причиной возгорания названо нарушение правил монтажа электрооборудования.

В Прокопьевске на улице Карельской неизвестные подожгли Toyota Land Cruiser Prado. Происшествие было зафиксировано в 4:00, на месте работали семь человек и две единицы техники. Через девять минут пожарным удалось потушить транспортное средство.

В Новокузнецке этой ночью загорелись сразу три машины — Toyota Camry, Chevrolet Lacetti и Mercedes. По предварительным данным, причиной пожаров стал также поджог.


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