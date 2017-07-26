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Рецидивист из Кузбасса ограбил на вокзале двух пенсионерок

26 июля 2017 в 13:12

Несколько дней назад мужчина освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за аналогичные преступления. Деньги ему потребовались на алкоголь и развлечения.

Сначала кузбассовец ограбил 54-летнюю жительницу Ачинска. На железнодорожном вокзале в Тяжине он похитил из ее кошелька 3000 рублей. На следующий день жертвой рецидивиста стала 74-летняя местная жительница – молодой человек выхватил из ее рук сумку с 11000 рублей и сбежал.

Полицейские задержали злоумышленника. Примечательно, что 29-летний кузбассовец был в тюрьме 10 раз. На этот  раз за кражу и грабеж ему грозит до 4 лет лишения свободы.


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