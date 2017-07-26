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Мысковчанин решил покорить девушку и ограбил магазин

26 июля 2017 в 13:51

Таким образом кузбассовец намеревался доказать возлюбленной, что «с ним не пропадешь».

В конце прошлого года 25-летний ранее судимый горожанин вломился в ювелирный магазин, разбил молотком витрину и похитил лоток с золотыми цепочками. Ущерб от его действий составил около 400 тысяч рублей. Вскоре злоумышленник был задержан.

Молодой человек объяснил свой поступок тем, что хотел произвести впечатление на девушку. Теперь «добытчик» отправится на 2,5  года в  колонию общего режима.


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