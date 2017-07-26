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В южной столице Кузбасса вандалы сожгли уличное пианино

26 июля 2017 в 14:32

О произошедшем рассказали в компании Centra, которая занималась установкой уличного пианино в арт-сквере. 3 июня музыкальный инструмент вновь появился в привычном месте, а сегодня ночью неизвестные подожгли его.

Как рассказали в пресс-службе компании, на место выезжали сотрудники МЧС. Сейчас правоохранители занимаются расследованием обстоятельств произошедшего. Возможно, поджигателей удастся установить с помощью записей с камер видеонаблюдения.


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