Дело о ДТП с Мовшиным будет рассматриваться в Хакасии

По решению Верховного суда РФ рассмотрение уголовного дела в отношении экс-главы ГИБДД Кузбасса Юрия Мовшина рассмотрит Абаканский городской суд.

Ранее потерпевшая сторона ходатайствовала о перенесении рассмотрения в Красноярск, однако сторона обвиняемого была согласна с любы регионом, кроме Кемеровской области и Красноярского края. 26 июля суд постановил перенести слушания в Хакасию. Обжаловать решение стороны могут в течение 10 дней.

Напомним, резонансное ДТП участием Toyota Land Cruiser, за рулем которого находился Юрий Мовшин, и Toyota Corona Premio произошло 23 апреля 2016 года. В результате аварии погибли четыре пассажирки Toyota (три из них родом из Красноярска).