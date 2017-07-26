Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› Дело о ДТП с Мовшиным будет рассматриваться в Х...

Дело о ДТП с Мовшиным будет рассматриваться в Хакасии

26 июля 2017 в 16:30

По решению Верховного суда РФ рассмотрение уголовного дела в отношении экс-главы ГИБДД Кузбасса Юрия Мовшина рассмотрит Абаканский городской суд.

Ранее потерпевшая сторона ходатайствовала о перенесении рассмотрения в Красноярск, однако сторона обвиняемого была согласна с любы регионом, кроме Кемеровской области и Красноярского края. 26 июля суд постановил перенести слушания в Хакасию. Обжаловать решение стороны могут в течение 10 дней.

Напомним, резонансное ДТП участием Toyota Land Cruiser, за рулем которого находился Юрий Мовшин, и Toyota Corona Premio произошло 23 апреля 2016 года. В результате аварии погибли четыре пассажирки Toyota (три из них родом из Красноярска).


Читайте также

Content
Мысковчанин решил покорить девушку и ограбил магазин
Content 528
В Новокузнецком районе в опрокинувшейся иномарке погиб водитель и травмирован пассажир
Content 58496
В южной столице Кузбасса вандалы сожгли уличное пианино
Content ec75db1bf68ea316861a970cd39f5468
Руководство кузбасской шахты, где погиб горняк, окажет помощь его семье

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?