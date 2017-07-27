За сутки в регионе произошло четыре автопожара

За прошедшие сутки в Кемерове и в Новокузнецке сгорели четыре автомобиля. Один из них - Toyota Corolla Spacio – воспламенился вчера вечером в 17.25 в Новокузнецке, на Олимпийской улице. Остальные машины сгорели ночью.

В Новокузнецке также в результате пожара пришел в негодность автомобиль Lada Priora – огонь повредил моторный отсек. Пожар зафиксирован в 3.00 на ул.Пушкина. Обе эти машины в южной столице Кузбасса сгорели из-за неисправного электрооборудования.

В областной столице в пер. Часовой ночью сгорели два авто - Nissan R’nessa и Toyota Mark II. Здесь, предположительно, автомобили подожгли.