В Новокузнецке 13-летняя девочка упала с балкона

Несчастный случай произошел 26 июля.

Ранее пострадавшая нашла на улице мобильный телефон соседки и решила не возвращать его хозяйке, так как находилась с ней в натянутых отношениях. О своей находке она рассказала матери. После того, как девочка отказалась отнести устройство законной владелице, женщина сама пригласила соседку к себе домой, чтобы та забрала гаджет. Несовершеннолетняя в это время находилась в соседней комнате. Не желая встречаться с соседкой, она решила через балкон перебраться в окно подъезда, сорвалась и упала с высоты третьего этажа.

В результате падения медики диагностировали у пострадавшей перелом обеих рук и позвоночника, а так же другие травмы. В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту случившегося.