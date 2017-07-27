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В Новокузнецке 13-летняя девочка упала с балкона

27 июля 2017 в 15:55

Несчастный случай произошел 26 июля.

Ранее пострадавшая нашла на улице мобильный телефон соседки и решила не возвращать его хозяйке, так как находилась с ней в натянутых отношениях. О своей находке она рассказала матери. После того, как девочка отказалась отнести устройство законной владелице, женщина сама пригласила соседку к себе домой, чтобы та забрала гаджет. Несовершеннолетняя в это время находилась в соседней комнате. Не желая встречаться с соседкой, она решила через балкон перебраться в окно подъезда, сорвалась и упала с высоты третьего этажа.

В результате падения медики диагностировали у пострадавшей перелом обеих рук и позвоночника, а так же другие травмы. В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту случившегося.


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