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Житель Березовского шашкой «делил пополам» имущество и угрожал разрубить жену

27 июля 2017 в 16:38

В ходе семейного конфликта 56-летний кузбассовец решил в буквальном смысле разделить имущество казацкой шашкой, приобретенной в интерне-магазине.

В полицию обратилась 64-летняя супруга задержанного. Прибывшим по вызову полицейским женщина рассказала, что её подвыпивший супруг в ходе ссоры разрубил телевизор, шкаф, стол и вазу. Кроме того, дебошир угрожал и самой женщине. Следы «раздела имущества» правоохранители увидели воочию, а вот виновника беспорядка дома не оказалось. Прихватив шашку, он ушел за пивом, и уже находясь на улице, продолжал размахивать ею.

Выяснилось, что ранее у задержанного уже были проблемы с законом – он отбывал срок за убийство. На этот раз ему предстоит ответить за незаконное приобретение оружия и угрозу убийством.


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