Житель Ленинска-Кузнецкого «избил» троллейбус из-за обиды на девушку

Инцидент произошел 26 июля.

Водитель общественного транспорта рассказала прибывшему экипажу вневедомственной охраны, что к троллейбусу подбежал мужчина и разбил кулаком лобовое стекло. После этого злоумышленник скрылся с места преступления на автомобиле.

Нападавшего задержали по месту его жительства. Выяснилось, что 35-летний ранее судимый мужчина не случайно выбрал для акта вандализма именно этот троллейбус. За рулем находилась его бывшая девушка. Таким образом дебошир решил выплеснуть свою злость на возлюбленную. В настоящее время он доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств по делу.