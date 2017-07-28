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Житель Ленинска-Кузнецкого «избил» троллейбус из-за обиды на девушку

28 июля 2017 в 10:02

Инцидент произошел 26 июля.

Водитель общественного транспорта рассказала прибывшему экипажу вневедомственной охраны, что к троллейбусу подбежал мужчина и разбил кулаком лобовое стекло. После этого злоумышленник скрылся с места преступления на автомобиле.

Нападавшего задержали по месту его жительства. Выяснилось, что 35-летний ранее судимый мужчина не случайно выбрал для акта вандализма именно этот троллейбус. За рулем находилась его бывшая девушка. Таким образом дебошир решил выплеснуть свою злость на возлюбленную. В настоящее время он доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств по делу.


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