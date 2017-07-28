Замглавы Кемерова привлечен к ответственности после жалобы предпринимателя

Решением суда ему назначено административное наказание по ст. 5.59 КоАП РФ в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей.

Ранее местный предприниматель обратился в мэрию города с жалобой на незаконные действия должностных лиц структурного подразделения органа местного самоуправления. Разобраться в ситуации глава города поручил своему заместителю, однако тот отнесся к своим обязанностям ненадлежащим образом. Чиновник не обратил внимание на доводы и не стал вникать в суть дела. В результате в направленном бизнесмену ответе не было никаких полезных сведений. Предприниматель обратился с жалобой в прокуратуру.

В настоящее время заместитель главы областной столицы привлечен к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей.