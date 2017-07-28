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Кемеровские метеорологи дали прогноз на выходные

28 июля 2017 в 10:51

По словам синоптиков, погода будет переменчивой, но по-летнему тёплой.

В пятницу, 28 июля, ожидаются дожди, местами грозы и град. Дневная температура составит +28…+33 градуса, ночью опустится до +13…+18. Порывы ветра до 15 м/с.

В субботу над Кузбассом пройдёт холодный атмосферный фронт. Ветер усилится до 22 м/с. Днём от +21 до +26, ночью +14.

В воскресенье отметка термометра днём поднимется до +22…+27, ночью опустится до +12…+17 градусов. Ожидаются небольшие и умеренные дожди, грозы и ветер до 15 м/с.


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