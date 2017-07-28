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Новокузнечанка обокрала подругу, представившись целительницей

28 июля 2017 в 13:46

41-летняя женщина посоветовала своей подруге, которая недавно рассталась с возлюбленным, обратиться к экстрасенсу и дала ей ссылку на страницу "ВКонтакте". Аккаунт от имени мага она вела сама и оказывала психологическое воздействие на потерпевшую. В результате подруга отдала неизвестной "целительнице" деньги, ювелирные украшения и сотовые телефоны на сумму 53 тысячи рублей.

Через некоторое время девушка заподозрила, что ее обманывают, и обратилась в правоохранительные органы. Полицейские установили личность мошенницы, она признала свою вину, однако была не согласна с суммой причиненного ущерба.

В настоящее время суд признал новокузнечанку виновной по статье 159 УК РФ (Мошенничество с причинением значительного ущерба) и назначил ей полтора года условного лишения свободы. В качестве компенсации осужденная выплатит подруге 51 тысячу рублей.

 


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