Пьяный киселевчанин в приступе ревности убил сожительницу

В этот день пара распивала спиртные напитки. В какой-то момент 31-летний мужчина уснул, а его возлюбленная отправилась в гости к соседу, где продолжила застолье в компании мужчин.

Приревновав сожительницу, кузбассовец ударил ее кулаком в лицо. От удара женщина упала и ударилась головой о стену. Уже дома она почувствовала себя хуже, а вскоре скончалась. Обвиняемый вызвал полицию, однако о том, что стало причиной смерти, умолчал. Только после того, как эксперты установили, что смерть потерпевшей носит криминальный характер, мужчина рассказал о том, что избил ее, однако свою вину в смерти сожительницы не признал.

В настоящее время дело направлено на рассмотрение в суд.