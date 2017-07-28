Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› Пьяный киселевчанин в приступе ревности убил со...

Пьяный киселевчанин в приступе ревности убил сожительницу

28 июля 2017 в 14:43

В этот день пара распивала спиртные напитки. В какой-то момент 31-летний мужчина уснул, а его возлюбленная отправилась в гости к соседу, где продолжила застолье в компании мужчин.

Приревновав сожительницу, кузбассовец ударил ее кулаком в лицо. От удара женщина упала и ударилась головой о стену. Уже дома она почувствовала себя хуже, а вскоре скончалась. Обвиняемый вызвал полицию, однако о том, что стало причиной смерти, умолчал. Только после того, как эксперты установили, что смерть потерпевшей носит криминальный характер, мужчина рассказал о том, что избил ее, однако свою вину в смерти сожительницы не признал.

В настоящее время дело направлено на рассмотрение в суд.


Читайте также

Content snimok ekrana 2017 07 28 v 11.39.09
В утреннем ДТП с грузовиками пострадал один из водителей
Content 399802 225407 big 900x506
В Новокузнецке после аварии иномарка вылетела на пешеходов
Content 1501215507131689052 e1501228442826
В Прокопьевске запечатлели редкое природное явление, похожее на гало
Content 58496
В Новокузнецке на месте сожженного установили новое уличное пианино

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?